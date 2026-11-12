В Кыргызстане построят плавучую солнечную электростанцию мощностью 15 мегаватт

В Кыргызстане планируют построить плавучую солнечную электростанцию мощностью 15 мегаватт. Ее разместят на водной поверхности в районе ГЭС-5. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Проект реализуется на базе ОАО «Чакан ГЭС» в рамках сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР).

В настоящее время ведется отбор консультанта для подготовки проекта. На международный тендер, размещенный на портале АБР, заявки подали 22 компании из разных стран. По итогам предварительного отбора шесть участников получили приглашения представить свои предложения.

В Минэнерго отметили, что на ГЭС-5 уже имеется опыт эксплуатации подобных объектов.

1 марта 2024 года здесь ввели в эксплуатацию пилотную плавучую солнечную электростанцию мощностью 0,1 мегаватта. За 2024 год она выработала 133,9 тысячи киловатт-часов электроэнергии, за 2025 год — 141,1 тысячи киловатт-часов, а за 10 месяцев 2026 года — 132,5 тысячи киловатт-часов. Новая электростанция будет в 150 раз мощнее действующей пилотной установки.

Размещение солнечных панелей непосредственно на водной поверхности позволяет экономить земельные ресурсы, сокращать испарение воды и использовать существующую инфраструктуру гидроэлектростанций.

Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и расширить использование солнечной генерации в Кыргызстане.

Стоимость строительства, сроки начала работ и предполагаемая дата ввода новой электростанции в эксплуатацию пока не уточняются.