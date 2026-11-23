В столице 24 ноября планируется дистанционно отключить электроэнергию более чем 5 тысячам 400 абонентам, имеющим задолженность за потребленную электроэнергию. Об этом сообщили в Бишкекском предприятии электрических сетей — филиале ОАО «НЭСК».

По их данным, отключения будут производиться автоматически с помощью интеллектуальных счетчиков АИСКУЭ.

Энергетики призвали горожан своевременно погасить задолженность, чтобы избежать отключения электричества.

Проверить состояние лицевого счета можно на сайте предприятия в разделе «Баланс абонента», а также через мобильное приложение «Мой свет», доступное для Android и iOS.

Оплатить электроэнергию можно через платежные терминалы, мобильные банковские приложения, электронные кошельки и кассы банков. Все платежи проходят в режиме реального времени.

Дополнительную информацию можно получить в круглосуточном кол-центре по короткому номеру 105, телефонам: 0772001209, 0556001209 или через WhatsApp по номеру 0702001209.