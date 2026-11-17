Камбаратинская ГЭС-2 в Кыргызстане не может использовать всю установленную мощность из-за ограничений линий электропередачи. Из 120 мегаватт первого гидроагрегата фактически удавалось получать максимум 90 мегаватт. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Курсантбек Омурбеков в эфире «Биринчи радио».

По его словам, первый агрегат Камбаратинской ГЭС-2 работает с 2010 года. Однако инфраструктура не позволяет передавать потребителям электроэнергию при полной загрузке оборудования.

«Мощность первого агрегата составляет 120 мегаватт, но сегодня мы не можем использовать ее полностью. Максимум, который мы получали, — 90 мегаватт. Причина в том, что линии электропередачи не выдерживают нагрузку в 120 мегаватт», — пояснил замминистра.

Таким образом, 30 мегаватт установленной мощности до сих пор не используют из-за технических ограничений.

Омурбеков рассказал о планах строительства второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2. По его словам, проектные работы на завершающей стадии, а к строительству планируют приступить в феврале–марте 2027 года.

В рамках проекта предусмотрено не только строительство второго агрегата, но и создание подстанции напряжением 500 киловольт, которая позволит передавать дополнительные объемы электроэнергии.

Замминистра отметил, что ранее определили подрядные организации и источники финансирования проекта.

Он подчеркнул, что Кыргызстан сталкивается не только с нехваткой генерирующих мощностей, но и с проблемой изношенных электросетей и подстанций, которые необходимо модернизировать для передачи растущих объемов электроэнергии.

По данным Минэнерго, ежегодное потребление электроэнергии в Кыргызстане составляет около 19,6 миллиарда киловатт-часов, тогда как собственная выработка — примерно 15,5 миллиарда. Недостающую электроэнергию страна импортирует из соседних государств.