В Кыргызстане уличное освещение в некоторых населенных пунктах пришлось отключить из-за отсутствия должного контроля за его использованием. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Курсантбек Омурбеков в эфире «Биринчи радио».

Во время прямого эфира жительница Бишкека пожаловалась, что в некоторых районах столицы уличные фонари продолжают гореть даже днем, несмотря на дефицит электроэнергии. Она поинтересовалась, почему никто не контролирует их своевременное отключение.

Замминистра признал, что проблема нерационального использования электроэнергии действительно есть.

По его словам, во время проверок специалисты выявили случаи, когда уличное освещение включалось и выключалось вручную, без автоматических систем управления.

«Мы проводили инвентаризацию и обнаружили, что в некоторых местах выключатели уличного освещения установлены даже в отдельных домах. В одном доме вовремя выключают свет, а в другом могут включить и забыть», — рассказал Курсантбек Омурбеков.

Он пояснил, что уличное освещение находится в ведении органов местного самоуправления. Из-за отсутствия надлежащего контроля энергетики вынуждено его отключили.

По словам замминистра, местным властям направили предписания. Им рекомендовали установить автоматические системы управления освещением, которые будут включать и выключать фонари в зависимости от времени суток или уровня естественного освещения.

Такие устройства позволяют автоматически включать свет после захода солнца и выключать его утром. Кроме того, можно устанавливать определенное время работы фонарей с учетом продолжительности светового дня зимой и летом.

Курсантбек Омурбеков добавил, что органы местного самоуправления приступили к устранению недостатков и уличное освещение постепенно восстанавливают.

В Минэнерго подчеркивают необходимость экономного использования электроэнергии на фоне сохраняющегося дефицита в энергосистеме страны.