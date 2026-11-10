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Досрочно прекратить полномочия Рустама Саткынбаева предлагает Совет судей

08:59, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Досрочно прекратить судейские полномочия Рустама Саткынбаева предлагает Совет судей Кыргызстана. Решение принято на заседании, сообщает пресс-служба.

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 Напомним, ранее Рустама Саткынбаева задержали по обвинению в вымогательстве взятки.

22 октября 2026 года Бишкекский городской суд оставил без изменения приговор Первомайского районного суда столицы от 3 февраля 2026 года в отношении обвиняемого.

5 сентября 2025 года пресс-центр ГКНБ проинформировал о задержании судьи Рустама Саткынбаева. Ему предъявили обвинение по статье 343 («Вымогательство взятки») УК КР.

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