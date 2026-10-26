Два года тюрьмы из-за двух тысяч сомов. Президент назвал решение суда позорным

Житель Казармана Ширимбек Абдрахманов пожаловался Садыру Жапарову, что его отца приговорили к двум годам лишения свободы по делу о передаче взятки в размере двух тысяч сомов сотруднику ГУОБДД. Президент назвал ситуацию постыдной и заявил, что возьмет дело под личный контроль.

Сын осужденного рассказал, что его отца, Д. А., осудили 28 мая. По словам заявителя, районный суд оправдал мужчину, но прокуратура обжаловала это решение. Областной суд рассматривал дело семь месяцев и назначил отцу заявителя два года лишения свободы. Верховный суд оставил приговор в силе.

«Уже полгода мы ходим по разным инстанциям. Других обвинений у отца нет», — сказал Абдрахманов. Он добавил, что отец находится под стражей с 28 мая.

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Выслушав его, Садыр Жапаров уточнил, получил ли сотрудник ГУОБДД деньги, и спросил, не действовали ли тот и прокурор сообща.

«Значит, сотрудник ГАИ и прокурор заодно? Выходит, они на него ополчились? Если бы речь шла о крупной взятке — это другое. А из-за двух тысяч сомов человека посадить — это позор», — сказал президент.

Глава государства попросил мужчину принести документы и прийти к нему на следующий день.