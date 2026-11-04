Два года тюрьмы из-за 2 тысяч сомов. Почему суд рассматривал дело семь месяцев

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев на коллегии по итогам деятельности местных судов за девять месяцев возмутился долгим рассмотрением некоторых дел.

Так, говоря о деле Чуйского областного суда, по которому мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за взятку в размере 2 тысяч сомов, глава Верховного суда сообщил, что это дело рассматривалось в суде семь месяцев.

«Почему это дело рассматривалось семь месяцев? Какие были основания?» — спросил Сатыев.

Судья Чуйского областного суда сообщила, что такой срок сложился из-за отсутствия на заседаниях сотрудника МВД, которому мужчина пытался дать взятку, а также из-за отсутствия адвоката на некоторых заседаниях.

Тогда Медербек Сатыев напомнил, что у судей есть право требовать принудительный привод, если одна из сторон игнорирует повестки в суд. Оказалось, что решение о приводе принималось 2-3 раза.

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«Это же сотрудники МВД! Почему с первого раза не было исполнено решение о принудительном приводе? Почему одно дело рассматривали семь месяцев? Мы сами по необоснованным причинам затягиваем рассмотрение дал. И кто тогда нас будет считать хорошими? Что делал председатель коллегии в это время, почему не контролировал? Почему вы позволяете такому происходить, сидите молча? Почему не даете представление в дисциплинарную комиссию? Обязательно это нужно делать после замечания?» — возмутился Сатыев.

Председатель дисциплинарной комиссии при Совете судей Турсунгул Чаргынова сообщила, что поступает очень много обращений о затягивании судебного процесса.

«Конечно, мы приглашаем судей, проводим расследование и устанавливаем, что без обоснованных причин могут рассматривать дела месяцами, годами. Недавно рассматривали случай — судья уходит в отпуск по графику, у него рассмотрено, но не сдано в канцелярию 130 дел», — сказала Чаргынова.

Председатель Верховного суда заявил, что таких судей не нужно держать и система должна очищаться. Подобные обстоятельства он назвал вопиющими и заявил, что к таким служителям Фемиды будут применяться меры.

При этом говоря о решении суда по делу о взятке в 2 тысячи сомов, Медербек Сатыев подчеркнул, что по закону в делах о коррупции нет альтернативных решений — штрафа или пробации. Он поручил Чуйскому областному суду разъяснить это общественности, которая возмущена строгим наказанием. После этого, 31 октября, суд распространил заявление.

Напомним, ранее к президенту обратился сын осужденного. Он рассказал, что мужчину приговорили к двум годам лишения свободы по делу о передаче взятки в размере 2 тысяч сомов сотруднику ГУОБДД. К слову, ранее президент Садыр Жапаров назвал это решение позорным.