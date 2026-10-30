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24.kg

Объем альтернативного импорта авто в РФ из Кыргызстана составил 35 процентов

08:55, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

За девять месяцев 2026 года объем альтернативного импорта новых легковых автомобилей в Россию вырос на 75 процентов и достиг 153,5 тысячи единиц. Об этом сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

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По его данным, 35 процентов поставок приходится на Кыргызстан. Китай обеспечивает 44 процента этого объема. В основном из КНР поставляют маломощные машины. Среди лидеров по популярности — Mazda CX‑5, Nissan Qashqai и KIA Seltos.

В топе моделей автомобилей, ввозимых через КР, — кроссоверы Toyota RAV4 и Highlander, а также Audi Q5, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.

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