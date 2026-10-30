USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

В Кыргызстане досрочно отменили запрет на импорт стройматериалов

10:13, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Кабинет министров Кыргызстана отменил временный запрет на ввоз отдельных видов строительных материалов из-за рубежа. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Решение принято в целях стабилизации рынка строительных материалов.

Напомним, ограничения были введены постановлением от 14 сентября 2026 года № 614 сроком на шесть месяцев. Они распространялись на определенные виды строительной продукции, поставляемой из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

Первоначально запрет вводился для защиты отечественных производителей, стабилизации внутреннего рынка и обеспечения экономической безопасности страны.

Однако уже 12 октября кабмин скорректировал перечень запрещенных к ввозу товаров и предусмотрел дополнительные исключения для инвестиционных проектов.

Теперь оба постановления — от 14 сентября № 614 и от 12 октября № 691 — признаны утратившими силу.

Таким образом, импортерам вновь разрешается ввозить строительные материалы, которые ранее подпадали под ограничения.

Министерству экономики и коммерции поручено в течение трех дней после вступления постановления в силу уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию об отмене запрета.

Министерство иностранных дел должно в тот же срок уведомить Исполнительный комитет СНГ.

Материалы по теме

Объем альтернативного импорта авто в РФ из Кыргызстана составил 35 процентов

Налоговая служба меняет правила оформления возврата НДС при импорте товаров

Импортные яблоки под запретом. Минсельхоз обещает сдержать цены

В Кыргызстане временно введен запрет на импорт яблок

Почти 30 литров на человека: сколько в Кыргызстан завезли газировки и минералки

«Конструкторы» под запретом. В Кыргызстане ограничат ввоз кузовов

Импорт картофеля закрывают на полгода. Кабмин ввел запрет

В Кыргызстане смягчили запрет на ввоз строительных материалов

В Кыргызстане не планируют отменять запрет на импорт рыбного корма

В Кыргызстане на шесть месяцев запретили ввоз гипсокартона

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Происшествия

В Бишкеке выявили нарушения на стройках: подрядчиков оштрафовали

 

В Ошской области выявили незаконную добычу песчано-гравийной смеси

 

Финансовая пирамида. В КР компания собрала у граждан около 5 миллиардов сомов

 

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Взлом. Криптобиржа Binance приостановила все операции по вводу и выводу средств

 

Кредит под 1 процент. Нацбанк КР предупреждает о новой схеме мошенничества

 

Общество

Почти все объекты котельных «Бишкектеплоэнерго» подключили к отоплению

 

На Иссык-Куле запечатлели необычное передвижение диких животных

 

Мэр города Ош поручил начать подачу тепла, не дожидаясь 8 ноября

 

В США дали объявление о поиске человека для выгула робособак: 20 долларов в час

 

Нацбанк предупредил о незаконном сборе денег под проценты и рисках для граждан

 

Ушел из жизни ветеран кыргызского волейбола Зулумбек Исабеков

 

Атака на Иран

Хуситы снова нанесли удары по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии

 

Иран ввез военную технику на 2 миллиарда долларов в обход американской блокады

 

Иран просят разрешить допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

 

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Власть

Атабеков стал народным артистом Кыргызстана. 11 человек получили орден «Данк»

 

Глав МВД и управделами, мэра Бишкека наградили орденами «Манас» I степени

 

На парламентских выборах в Израиле арабские партии получили рекордный результат

 

Адылбеку Касымалиеву присвоили звание Героя Труда Кыргызстана

 

Банки помогают онлайн-казино? Финнадзор и ГКНБ взялись за подозрительные схемы

 

Бинарные опционы объявят азартными играми — грозит уголовная ответственность

 

Ситуация вокруг Украины

Украинцы составили почти половину среди иностранцев, попросивших убежище в РФ

 

Трехсторонние переговоры по Украине: представителей Европы не приглашают

 

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18