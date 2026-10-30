В Кыргызстане досрочно отменили запрет на импорт стройматериалов

Кабинет министров Кыргызстана отменил временный запрет на ввоз отдельных видов строительных материалов из-за рубежа. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Решение принято в целях стабилизации рынка строительных материалов.

Напомним, ограничения были введены постановлением от 14 сентября 2026 года № 614 сроком на шесть месяцев. Они распространялись на определенные виды строительной продукции, поставляемой из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

Первоначально запрет вводился для защиты отечественных производителей, стабилизации внутреннего рынка и обеспечения экономической безопасности страны.

Однако уже 12 октября кабмин скорректировал перечень запрещенных к ввозу товаров и предусмотрел дополнительные исключения для инвестиционных проектов.

Теперь оба постановления — от 14 сентября № 614 и от 12 октября № 691 — признаны утратившими силу.

Таким образом, импортерам вновь разрешается ввозить строительные материалы, которые ранее подпадали под ограничения.

Министерству экономики и коммерции поручено в течение трех дней после вступления постановления в силу уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию об отмене запрета.

Министерство иностранных дел должно в тот же срок уведомить Исполнительный комитет СНГ.