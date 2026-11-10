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24.kg

В Кыргызстане на 2027 год утвердили квоты на импорт мяса

13:14, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Кыргызстане на 2027 год установили тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса без пошлин. Их общий объем составит 65 тысяч тонн. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По решению коллегии Евразийской экономической комиссии для КР предусмотрены следующие объемы импорта:

  • говядина — 5 тысяч тонн;
  • свинина — 2 тысячи тонн;
  • мясо и пищевые субпродукты птицы — 58 тысяч тонн.

В министерстве отметили, что информацию о порядке распределения квот, условиях участия и сроках подачи заявок опубликуют дополнительно на официальном сайте.

По вопросам тарифных квот можно обратиться по телефону 0997971107.

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