В Кыргызстане на 2027 год утвердили квоты на импорт мяса

В Кыргызстане на 2027 год установили тарифные квоты на ввоз отдельных видов мяса без пошлин. Их общий объем составит 65 тысяч тонн. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По решению коллегии Евразийской экономической комиссии для КР предусмотрены следующие объемы импорта:

говядина — 5 тысяч тонн;

свинина — 2 тысячи тонн;

мясо и пищевые субпродукты птицы — 58 тысяч тонн.

В министерстве отметили, что информацию о порядке распределения квот, условиях участия и сроках подачи заявок опубликуют дополнительно на официальном сайте.

По вопросам тарифных квот можно обратиться по телефону 0997971107.