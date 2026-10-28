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24.kg

Налоговая служба меняет правила оформления возврата НДС при импорте товаров

13:37, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают изменить порядок оформления возврата средств, внесенных на депозитный счет в рамках режима условного начисления налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте товаров. Соответствующий проект приказа Государственной налоговой службы вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает утверждение новых форм заявления на возврат средств и решения налогового органа. Главное изменение — возможность оформления не только полного, но и частичного возврата депозитных средств.

Как отмечается в справке-обосновании, поправки подготовлены в связи с изменениями законодательства от 20 августа 2026 года, которые предусмотрели механизм частичного возврата, а также особенности перечисления средств в бюджет и начисления пени.

Предпринимателям предлагают использовать новую форму заявления ZVN STI-227. В ней появятся дополнительные поля для указания налогового периода, сведений о товаросопроводительных накладных, электронных счетах-фактурах и таможенных декларациях.

Кроме того, налогоплательщик сможет указать, как распорядиться возвращаемыми деньгами: перечислить их на банковский счет, направить на уплату налоговых обязательств или зачесть в счет будущих платежей на депозитном счете.

Вторая форма — ZVN STI-228 — предназначена для решений налоговых органов. Она предусматривает три варианта: полный возврат, частичный возврат или отказ.

При частичном возврате либо отказе налоговый орган должен будет документально оформить соответствующее решение и его основания.

Одновременно предлагается отменить ранее действовавшие формы, утвержденные приказами ГНС от 22 марта 2022 года и 5 декабря 2024 года.

В налоговой службе подчеркивают, что проект не вводит новых налоговых обязательств для бизнеса, а приводит документы в соответствие с уже измененным законодательством.

После утверждения новые формы планируется разместить на официальном сайте ГНС.

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