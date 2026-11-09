В Бишкеке намерены завершить строительство дома, который простаивает 10 лет

Министерство строительства Кыргызстана рассматривает возможность взять под свой контроль долгострой в жилмассиве «Арча-Бешик», строительство которого не могут завершить с 2016 года. Речь идет о пятиэтажном доме по адресу: улица Аксы, 15.

Заместитель министра строительства Бакай Турдугулов 8 ноября посетил объект и встретился с дольщиками. По данным ведомства, строительство начала компания «Альянс Курулуш Плюс». Проект предусматривает пять блоков на 120 квартир.

Работы на объекте останавливались на разных этапах. Кроме того, дом возводился без соответствующих разрешительных документов.

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Дольщики рассказали, что уже около десяти лет не могут дождаться завершения строительства, и попросили министерство взять объект под контроль и помочь довести работы до конца.

Бакай Турдугулов отметил, что главная задача — завершить строительство и обеспечить людям возможность заселиться в приобретенные квартиры.

На первом этапе министерство оформит необходимые документы для передачи объекта в свое ведение. Затем специалисты оценят техническое состояние здания и подготовят заключение. На основании результатов проверки определят дальнейшие меры по возобновлению и завершению строительства.

Работа по решению проблем долгостроев и защите прав дольщиков проводится по поручению президента Садыра Жапарова.