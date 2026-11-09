В Бишкеке намерены завершить строительство дома, который простаивает 10 лет
Министерство строительства Кыргызстана рассматривает возможность взять под свой контроль долгострой в жилмассиве «Арча-Бешик», строительство которого не могут завершить с 2016 года. Речь идет о пятиэтажном доме по адресу: улица Аксы, 15.
Заместитель министра строительства Бакай Турдугулов 8 ноября посетил объект и встретился с дольщиками. По данным ведомства, строительство начала компания «Альянс Курулуш Плюс». Проект предусматривает пять блоков на 120 квартир.
Работы на объекте останавливались на разных этапах. Кроме того, дом возводился без соответствующих разрешительных документов.
Дольщики рассказали, что уже около десяти лет не могут дождаться завершения строительства, и попросили министерство взять объект под контроль и помочь довести работы до конца.
Бакай Турдугулов отметил, что главная задача — завершить строительство и обеспечить людям возможность заселиться в приобретенные квартиры.
На первом этапе министерство оформит необходимые документы для передачи объекта в свое ведение. Затем специалисты оценят техническое состояние здания и подготовят заключение. На основании результатов проверки определят дальнейшие меры по возобновлению и завершению строительства.
Работа по решению проблем долгостроев и защите прав дольщиков проводится по поручению президента Садыра Жапарова.