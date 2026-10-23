Новые правила для банков. Что изменится для владельцев карт и заемщиков

Национальный банк Кыргызстана предлагает изменить правила кредитования, открытия банковских счетов и выпуска платежных карт. Проект постановления, предусматривающий поправки сразу в 14 нормативных правовых актов регулятора, подготовлен для общественного обсуждения.

Одно из нововведений касается оформления кредитов. Банкам предлагают разрешить получать необходимые регистрационные сведения напрямую из государственных информационных систем, что позволит сократить количество документов, запрашиваемых у заемщиков.

Также планируется усовершенствовать процедуры оценки платежеспособности гарантов и поручителей, оформления кредитных договоров и формирования кредитных досье. Отдельные изменения затронут порядок досрочного погашения кредитов через дистанционные каналы обслуживания.

Еще одно предложение касается залогового имущества. По кредитам небольшого размера банки смогут проверять движимое имущество, предоставленное в залог, посредством видеосъемки в режиме реального времени. Это позволит проводить отдельные проверки дистанционно.

Нацбанк также предлагает упростить подтверждение государственной регистрации при открытии банковских счетов и уточнить требования к оформлению документов для международных организаций, дипломатических и консульских представительств.

Изменения затронут и платежные карты. Регулятор намерен увеличить срок действия предвыпущенных банковских карт, одновременно установив дополнительные требования к их выпуску и выдаче для предотвращения мошенничества.

Для вновь созданных банков-резидентов предлагается предусмотреть возможность открывать корреспондентские счета в иностранной валюте в других банках Кыргызстана в течение первых шести месяцев после получения лицензии.

Кроме того, документ предусматривает пересмотр отдельных требований к классификации кредитов, формированию резервов, достаточности капитала, операциям со связанными лицами и управлению банковскими рисками.

Отдельный блок поправок направлен на развитие фондового рынка. В частности, предлагается уточнить условия применения исключений из классификации активов к отдельным ценным бумагам кыргызстанских эмитентов, не имеющих кредитного рейтинга.

В Нацбанке считают, что изменения позволят снизить операционную нагрузку на финансовые организации, расширить доступность банковских услуг, развивать цифровое обслуживание и повысить эффективность управления рисками.

Принятие постановления не потребует дополнительного бюджетного финансирования.