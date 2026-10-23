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24.kg

Новая госкомпания и 1,5 миллиарда сомов. Власти готовят промышленный проект

18:16, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане предлагают направить 1,5 миллиарда сомов из республиканского бюджета на создание и развитие индустриальных парков. Первую промышленную площадку площадью 24,2 гектара планируют создать в селе Новопокровка Чуйской области. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Согласно документу, «Первый индустриальный парк» разместится в Иссык-Атинском районе, на улице Логвиненко, 25. На его территории предполагается создать условия для размещения промышленных предприятий, обеспечив их необходимой инфраструктурой.

Бюджетные средства планируют направить на проектирование и строительство инженерных сетей, электроснабжения, дорог, водоснабжения, канализации и других коммуникаций. Финансирование предполагается начать с января 2027 года.

При этом 1,5 миллиарда сомов предназначены не только для парка в Новопокровке, но и для других индустриальных парков, которые будут создаваться в Кыргызстане. Конкретное распределение суммы между проектами пока не определено.

Для управления промышленными площадками предлагается создать ОАО «Управляющая компания индустриальных парков». Единственным акционером новой компании станет кабинет министров, а координировать ее деятельность будет Министерство экономики и коммерции.

Новая организация займется подготовкой площадок, строительством инфраструктуры, взаимодействием с инвесторами и привлечением предприятий-резидентов. Часть выделяемых бюджетных средств разрешат использовать на первоначальные расходы компании, включая зарплаты сотрудников и закупку оборудования.

Отдельно в проекте оговаривается земельный вопрос. Перед передачей участка необходимо уточнить его границы, правовой статус и целевое назначение. На территории будущего индустриального парка расположен водонапорный объект, доступ к которому потребуется сохранить.

Кроме того, проект создания первого парка планируют представить комиссии при кабинете министров для рассмотрения вопроса о присвоении ему статуса национального инвестиционного проекта.

Власти рассчитывают, что создание индустриальных парков позволит привлечь отечественных и иностранных инвесторов, открыть новые производства и рабочие места.

Эффективность использования бюджетных средств и работы управляющей компании предлагается оценивать ежегодно. В дальнейшем рассматривается возможность перехода компании на самофинансирование.

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