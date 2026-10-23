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24.kg

Нижегородская область планирует создать промышленную площадку в Кыргызстане

08:26, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мария ОРЛОВА

Нижегородская область России прорабатывает вопрос создания промышленной площадки в Кыргызстане по примеру особой экономической зоны «Кулибин». Об этом губернатор региона Глеб Никитин сообщил на первом Нижегородском экономическом форуме.

По его словам, область рассматривает возможности размещения части своих производств за рубежом, чтобы упростить выход продукции на иностранные рынки. Регион также готов делиться технологиями и развивать подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей.

В качестве примера такого сотрудничества Глеб Никитин назвал КР, где сейчас прорабатывают создание площадки по модели особой экономической зоны «Кулибин».

Отметим, что особая экономическая зона «Кулибин» расположена в Дзержинске Нижегородской области и работает с 2020 года. Это территория для промышленных предприятий, которым предоставляют налоговые льготы. В частности, для резидентов снижена ставка налога на прибыль, а по налогам на имущество, землю и транспорт предусмотрены нулевые ставки.

Добавим, что в августе в рамках VIII Российско-Кыргызского экономического форума Нижегородская область подписала соглашения о сотрудничестве с аппаратами полномочных представителей президента Кыргызстана в Джалал-Абадской и Чуйской областях, а Бишкек и Нижний Новгород стали городами-побратимами.

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