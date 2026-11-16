ВВП Кыргызстана превысил 1,8 триллиона сомов с начала 2026 года

По итогам января — октября 2026 года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, достиг 1 триллиона 866 миллиардов 416,1 миллиона сомов. По сравнению с январем — октябрем 2025-го он увеличился на 10,5 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

Рост ВВП последние месяцы планомерно замедляется — по итогам сентября 2026 года он составил 10,8 процента.

На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось более 48,9 процента, отраслей товарного производства — 36 процентов и чистых налогов на продукты — 15,1 процента.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты. Поэтому ВВП на данном графике мы указываем в долларах.

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Кто лидирует по росту в промышленности

Общий объем промышленного производства за десять месяцев составил 770 миллиардов 912,8 миллиона сомов.

Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленности на 5,2 процента по сравнению с январем — октябрем 2025 года, стали:

производство химической продукции — в 2,4 раза;

производство очищенных нефтепродуктов — в 1,8 раза;

транспортных средств — в 38,3 процента;

производство деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 36,5 процента;

производство строительных материалов — на 29,3 процента.

Пятерка лидеров по росту объемов производства за последний месяц не изменилась.

В то же время заметно снизились объемы производства основных металлов — на 6,1 процента.

Как изменились за месяц цены

Рост потребительских цен и тарифов в январе — октябре (по сравнению с декабрем 2025 года) составил 8,8 процента, добавив за месяц 0,7 процента. В годовом выражении инфляция достигла 11,1 процента. По итогам сентября — 12,2 процента.

С начала 2026 года рост цен отмечен по всем основным позициям. Так, подорожали: