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Страны ОДКБ лишили Армению права голоса

08:39, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Члены ОДКБ решили лишить Армению права голоса в организации. Об этом по итогам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В связи с тем, что Армения не выполняла обязательства несколько лет… было решено лишить ее права голоса, а также назначать своих представителей на ответственные должности в ОДКБ», — заявил он.

Как подчеркнул генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков, Ереван может быть восстановлен в правах, как только решит вопрос о погашении членских взносов.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал журналистам, что уже более двух лет Ереван не перечисляет членские взносы, в связи с чем был поставлен вопрос о применении к Республике Армения положений статьи 25 Устава ОДКБ.

Согласно уставу объединения, ограничения действуют до полного погашения задолженности.

Напомним, Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. Власти страны объяснили свое решение тем, что союзники не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Подразумевалось и то, что ОДКБ не вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никол Пашинян говорил, что власти республики не будут стремиться вернуться к работе в организации. По его словам, Ереван может при необходимости из нее выйти.

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