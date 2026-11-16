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24.kg

В Армении в прямом эфире подрались журналист и политолог

14:00, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Армении в прямом эфире подрались журналист и политолог. Кадры распространяют СМИ.

Представитель оппозиционного движения «Мать Армения журналист Борис Мурази и политолог Арутюн Мкртчян во время программы «Большие дебаты» Общественного телевидения стали спорить. Выпуск программы шел в прямом эфире. В ходе дискуссии между участниками возникла перепалка, сопровождавшаяся взаимными оскорблениями и угрозами.

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Затем конфликт перерос в драку. Мужчины соскочили со своих мест и обменялись ударами.

Инцидент произошел во время обсуждения политической повестки оппозиционных сил Армении.

После начала драки между гостями программы «Большие дебаты» ведущие прервали эфир, в студию вошли сотрудники службы безопасности.

Напомним, в конце октября в Национальном собрании Армении произошла массовая драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и от оппозиционной фракции «Сильная Армения». Заседание парламента пришлось прервать. Конфликт вспыхнул во время обсуждения кандидатуры члена Счетной палаты. Депутат правящей партии Тарон Чахоян выступил с резкой критикой семьи руководителя оппозиционной фракции Нарека Карапетяна.

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