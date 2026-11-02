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НЭСК: Лимит электроэнергии до 7 киловатт коснется только многоквартирных домов

20:20, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Инициатива по увеличению разрешенной мощности потребления электроэнергии с 5 до 7 киловатт-часов касается только многоквартирных жилых домов с однофазными электросчетчиками, которые отапливаются исключительно электричеством. Об этом сообщила «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (НЭСК).

В ведомстве пояснили, что жители многоквартирных домов используют электроэнергию не только для бытовых нужд, но и для отопления жилья, что в холодный период значительно увеличивает нагрузку на электросети.

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«Увеличение разрешенной мощности до 7 киловатт-часов направлено на обеспечение необходимых условий проживания граждан в отопительный период. В Бишкеке насчитывается 276 таких многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

В НЭСК также сообщили, что для остальных потребителей подача электроэнергии останется на прежнем уровне — 5 киловатт-часов.

Напомним, Министерство энергетики и компании, занимающиеся распределением электроэнергии, выступили с предложением увеличить разрешенную мощность потребления электроэнергии в Кыргызстане до 7 киловатт-часов.

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