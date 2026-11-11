Депутат попросил не ограничивать свет в высокогорных районах зимой

Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Самаков призвал Министерство энергетики заранее предусмотреть особый режим подачи электроэнергии для высокогорных районов Кыргызстана на предстоящий зимний период. Об этом он заявил 11 ноября на заседании парламента.

По словам депутата, в Нарынской области уже начались ночные заморозки, поэтому вопрос энергоснабжения необходимо решить заблаговременно.

Самаков напомнил, что прошлой зимой для потребителей действовало ограничение мощности в 3 киловатта, однако позднее с учетом климатических условий Нарынской области его повысили до 5 кВт.

«Не все могут топить углем, особенно жители четырех-пятиэтажных домов в Нарыне. Да и уголь недешевый: в селах области он стоит 7,5–8,5 тысячи сомов», — отметил депутат.

Он предложил не вводить ограничения на потребление электроэнергии в высокогорных районах. Если же такие меры окажутся необходимыми, Самаков попросил предусмотреть для них отдельный режим, как это было в прошлом году.

«Этот вопрос нужно решить сейчас, а не тогда, когда ударят морозы и люди начнут жаловаться», — подчеркнул он.