Экономика растет быстрее электростанций. Почему Кыргызстану не хватает света

У Кыргызстана ежегодно дефицит электроэнергии достигает около 4 миллиардов киловатт-часов. Несмотря на модернизацию электростанций и строительство новых объектов, рост производства энергии пока не успевает за потребностями экономики. Об этом директор Фонда зеленой энергетики при кабинете министров Эмилбек Орозбаев рассказал в эфире «Биринчи радио».

По его словам, ежегодный запуск новых промышленных предприятий и увеличение экономической активности приводят к росту потребления электроэнергии. Строительство электростанций требует значительно больше времени.

Эмилбек Орозбаев отметил, что недостающие объемы электроэнергии страна вынуждена закупать у соседей. По его словам, для увеличения собственной генерации в КР есть несколько крупных энергетических проектов.

В частности, планируется строительство Казарманского каскада ГЭС мощностью 912 мегаватт и Кара-Кечинской тепловой электростанции мощностью 1 тысяча 200 мегаватт.

Кроме того, завершена модернизация всех четырех гидроагрегатов Токтогульской ГЭС, благодаря чему станция получила дополнительно 240 мегаватт мощности.

Продолжается реализация проекта Камбаратинской ГЭС-1. Сейчас ведутся работы по строительству подъездных дорог к будущей станции.

«Мы не стоим на месте, работа идет. Просто это дело времени. Каждая ежедневная работа, которая происходит, широкой публике, возможно, не видна, но она ни на минуту не останавливается», — заявил Эмилбек Орозбаев.

По его словам, одна из главных задач развития зеленой энергетики и строительства новых электростанций — сократить зависимость республики от импорта электроэнергии.

При этом конкретных сроков полного устранения дефицита глава фонда не назвал.