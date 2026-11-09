USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Президент назвал себестоимость электричества в Кыргызстане

09:41, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Себестоимость электроэнергии в Кыргызстане составляет 3,25 сома за киловатт-час, тогда как население платит 1,64 сома. Об этом президент Садыр Жапаров заявил 8 ноября на встрече с жителями Кара-Балты, Жайылского и Панфиловского районов.

Тему подняли после обращения жительницы села Чалдовар, которая попросила отменить начисление пени за несвоевременную оплату электричества. По ее словам, штрафные начисления появляются даже при задержке платежа на 1–2 дня.

В ответ глава государства призвал граждан своевременно оплачивать электроэнергию, отметив, что тарифы для населения остаются низкими благодаря государственной поддержке.

«Сегодня электроэнергия стоит населению 1 сом 64 тыйына. А знаете, сколько составляет ее себестоимость? 3 сома 25 тыйынов. Кто оплачивает разницу? Государство. Мы покрываем ее за счет республиканского бюджета», — сказал Садыр Жапаров.

Таким образом, разница между названными президентом себестоимостью и тарифом составляет 1,61 сома за каждый киловатт-час.

Глава государства также сравнил стоимость электричества с соседними странами, отметив, что там население платит около 5 сомов за киловатт-час.

По словам президента, после преодоления энергетического кризиса власти смогут рассмотреть дополнительные льготы для потребителей.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодня у граждан есть возможность оплачивать электроэнергию дистанционно, в том числе через мобильные телефоны, поэтому платежи не следует задерживать.

Материалы по теме

«Врагов больше, чем волос на голове». Суваналиев о судьбе Ташиева

«Я не волшебник». Садыр Жапаров ответил на жалобы о вреде завода «Джунда»

Тоо-Ашуу ждет масштабная стройка? Жапаров рассказал о новом тоннеле

Зима еще впереди, а Кыргызстан уже тратит рекордные объемы электричества

Экономика растет быстрее электростанций. Почему Кыргызстану не хватает света

«Как такси в час пик». Активист возмутился ценой объездной Бишкека

НЭСК: Лимит электроэнергии до 7 киловатт коснется только многоквартирных домов

Мясо и тарифы возглавили рост цен в Кыргызстане с начала года

Вопрос повышения тарифа на вывоз мусора подняли в Бишкекском горкенеше

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Оппозиция готовит единого кандидата в президенты. Названы четыре претендента

 

Общество

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу проиграла соперникам из России

 

В Бишкеке автобусный маршрут № 23 разделили на два направления

 

В двух микрорайонах Бишкека временно отключат воду

 

В Бишкеке 8 ноября побит очередной климатический рекорд

 

Глава ФИФА передумал увеличивать число команд на чемпионатах мира до 64

 

Возможный перенос Кубка Азии прокомментировали в Кыргызском футбольном союзе

 

Атака на Иран

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

США просят Китай помочь завершить конфликт с Ираном — СМИ

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

В Иране раздают йодосодержащие таблетки в связи с угрозой ядерного удара США

 

Прекратить финансирование войны против Ирана требуют в Сенате США

 

Экономика

Налоговая служба посвятила предпринимателям документальный фильм

 

В КР в 2026 году фермерам не хватает 20 тысяч тонн минеральных удобрений

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 9 ноября: евро продолжает дешеветь

 

В Джалал-Абадской области запустили завод по производству яблочного сока

 

Тенге заметно подорожал, рубль пошел в рост, евро падает: курс валют на 9 ноября

 

Влияние войны в Иране на мировую продовольственную логистику отмечают эксперты

 

Власть

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

«Врагов больше, чем волос на голове». Суваналиев о судьбе Ташиева

 

Айдит Эркин назначен послом Кыргызстана в Пакистане

 

В Кыргызстане подготовлен проект программы развития правосудия на 2027–2032 годы

 

Двойные стандарты? В Бишкеке вновь подняли вопрос парковки отца вице-мэра

 

Для поиска пропавшего в Ала-Арче в 14-летнего подростка привлекут вертолет

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18