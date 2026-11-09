Президент назвал себестоимость электричества в Кыргызстане

Себестоимость электроэнергии в Кыргызстане составляет 3,25 сома за киловатт-час, тогда как население платит 1,64 сома. Об этом президент Садыр Жапаров заявил 8 ноября на встрече с жителями Кара-Балты, Жайылского и Панфиловского районов.

Тему подняли после обращения жительницы села Чалдовар, которая попросила отменить начисление пени за несвоевременную оплату электричества. По ее словам, штрафные начисления появляются даже при задержке платежа на 1–2 дня.

В ответ глава государства призвал граждан своевременно оплачивать электроэнергию, отметив, что тарифы для населения остаются низкими благодаря государственной поддержке.

«Сегодня электроэнергия стоит населению 1 сом 64 тыйына. А знаете, сколько составляет ее себестоимость? 3 сома 25 тыйынов. Кто оплачивает разницу? Государство. Мы покрываем ее за счет республиканского бюджета», — сказал Садыр Жапаров.

Таким образом, разница между названными президентом себестоимостью и тарифом составляет 1,61 сома за каждый киловатт-час.

Глава государства также сравнил стоимость электричества с соседними странами, отметив, что там население платит около 5 сомов за киловатт-час.

По словам президента, после преодоления энергетического кризиса власти смогут рассмотреть дополнительные льготы для потребителей.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сегодня у граждан есть возможность оплачивать электроэнергию дистанционно, в том числе через мобильные телефоны, поэтому платежи не следует задерживать.