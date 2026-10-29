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24.kg

Линии электропередачи между Кыргызстаном и соседями работают с перегрузкой

15:52, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Отдельные линии электропередачи между Кыргызстаном и соседними государствами в периоды повышенного потребления работают с нагрузкой выше установленных допустимых значений. Об этом сообщил старший аналитик Центра отраслевого анализа Евразийского банка развития Демир Кабылбаев на презентации нового исследования.

Эксперты проанализировали работу объединенной энергосистемы Центральной Азии в осенне-зимний период 2024 года.

По их данным, загрузка некоторых ключевых участков энергосистемы достигала 105–123 процентов от допустимых значений.

Среди проблемных направлений были названы межгосударственные энергетические связи Казахстан — Кыргызстан и Узбекистан — Кыргызстан, а также другие крупные участки энергосистемы региона.

Аналитик пояснил, что кратковременные повышенные нагрузки могут возникать в аварийных режимах. Однако при развитии региональной торговли электроэнергией ограниченная пропускная способность таких линий становится серьезным препятствием.

Кроме того, в случае аварий недостаточная пропускная способность сетей может ограничить возможности соседних стран по оказанию экстренной помощи.

В ЕАБР считают необходимым модернизировать ключевые линии электропередачи, развивать цифровые системы управления и повышать согласованность работы национальных диспетчерских центров.

При этом опубликованные показатели относятся к исследованным режимам работы энергосистемы в 2024 году и не означают, что все межгосударственные линии постоянно работают с перегрузкой.

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