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Налоговая усилит контроль за продажами. Что изменится для бизнеса

09:49, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане утвердили порядок применения фискального программного обеспечения с функцией передачи данных. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документ направлен на совершенствование налогового администрирования и обеспечение достоверного учета выручки от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг.

Согласно постановлению, для отдельных видов предпринимательской деятельности применение фискального программного обеспечения станет обязательным.

Такие программы предназначены для учета операций и передачи фискальных данных в установленном порядке.

Перечень видов деятельности, сроки и территории обязательного внедрения программного обеспечения определены в приложении № 3 к постановлению.

Предприниматели, на которых обязательное требование не распространяется, смогут использовать такое программное обеспечение добровольно. Для этого выбранную программу должны включить в государственный реестр. При добровольном применении предприниматели также обязаны соблюдать установленные требования.

Постановлением утвержден порядок ведения реестра фискального программного обеспечения и реестра его операторов.

Компании, участвовавшие в пилотном проекте, смогут пройти переходную процедуру регистрации. Однако в течение шести месяцев после вступления постановления в силу они должны выполнить предусмотренные требования.

Если операторы не пройдут необходимые процедуры в установленный срок, налоговый орган сможет исключить их и программные продукты из реестров в одностороннем порядке.

Отдельные полномочия по внедрению системы возложены на управление делами президента. Ведомство должно сформировать межведомственную комиссию, которая будет рассматривать заявки на включение программных продуктов в реестр.

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В состав комиссии войдут представители налоговых органов, а также государственного органа, отвечающего за национальную, информационную и кибербезопасность.

Налоговой службе поручили провести разъяснительную работу среди предпринимателей, на которых распространяются новые требования.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2026 года.

В представленном тексте отсутствуют приложения, определяющие конкретные категории бизнеса, сроки и территории обязательного применения нового программного обеспечения.

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