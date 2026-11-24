Государственная налоговая служба за январь — октябрь 2026 года собрала 338 миллиардов 222 миллиона сомов. План на десять месяцев выполнен досрочно, темп роста составил 138 процентов. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, несмотря на общий положительный результат, ряд районов и городов пока не обеспечивают достаточный уровень выполнения плана. Среди них он назвал Тонский, Тюпский, Джумгальский, Московский, Кара-Буринский, Аксыйский, Кадамджайский районы, города Токмок, Сулюкту и Таш-Кумыр.

Отдельно глава ГНС остановился на цифровизации. По его словам, руководители территориальных подразделений и их заместители прошли тестирование на знание цифровых инструментов, однако выяснилось, что некоторые из них практически не используют цифровые ресурсы в работе.

В конце года служба проведет повторный мониторинг. К руководителям, которые не освоили цифровые технологии и продолжают работать по старым схемам, будут применены дисциплинарные меры.

«Налоговая служба должна быть органом номер один по цифровизации. У нас есть все модули и инструменты, которые доказали свою эффективность. Руководителей, которые не соблюдают дисциплину и не переходят на новые технологии, будем либо воспитывать, либо они найдут другую работу», — заявил он.

Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что без дисциплины невозможно развитие. По его словам, районы, которые не обеспечивают сбор налогов, также не используют в полной мере цифровые технологии.