Нацбанк КР скорректировал минимальные требования по управлению кредитным риском

Национальный банк Кыргызстана внес изменения в положение о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в коммерческих банках и других финансово-кредитных организациях, лицензируемых регулятором. Соответствующее постановление приняло правление НБ КР.

Согласно документу, установлен обязательный период ожидания при выдаче онлайн-кредитов на сумму от 50 тысяч 1 сома. Для займов до 100 тысяч сомов ожидание составляет 4 часа, от 100 тысяч 1 сома — 12 часов.

При выдаче онлайн-кредита от 100 тысяч 1 сома кредитор теперь должен будет позвонить клиенту, чтобы получить подтверждение его согласия на оформление займа.

Изменения не касаются кредитов, средства по которым перечисляются напрямую продавцу или поставщику товаров и услуг, например, при покупке в рассрочку.

Новые правила вступают в силу с 1 декабря 2026 года, часть других — с 1 февраля 2027-го.

Корректировка документа также касается механизма досрочного погашения кредита. Клиент теперь сможет в любое время полностью или частично погасить задолженность без комиссий, штрафных санкций и иных платежей, в том числе через дистанционные каналы обслуживания.

Ранее действовало правило, при котором гражданин мог досрочно погасить кредит без штрафных санкций только при условии, что уведомит микрофинансовую организацию не менее чем за 30 дней до возврата средств.