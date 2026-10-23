В части столицы 27 октября не будет холодной воды

В Бишкеке 27 октября с 10.00 до 18.00 временно прекратят подачу питьевой воды в части города. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты в районе, ограниченном улицами Култегин, Гидростроительной, Дордой, Ибраимова, Курманжан Датка, 12-й улицей, Набережной и 8-й улицей.

Как сообщили городские власти, воду отключат из-за ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Энесай» и водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой и приносит извинения за временные неудобства.

Получать уведомления о плановых и аварийных отключениях воды можно через приложение «Мой город».