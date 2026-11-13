О том, почему затянулось строительство дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол и когда планируется завершить проект, 24.kg рассказал министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев.

Он отметил, что участок дороги от Балыкчи до Барскоона составляет 141 километр. Изначально две крупные кыргызские компании обратились к государству, пообещав, что построят дешевле, чем иностранные подрядчики.

«Государство их поддержало и разделило эти 140 километров между двумя компаниями по 70 километров. Однако, проект начался параллельным проектированием, без готовой проектно-сметной документации. Цену они заявили заниженную. Вдобавок к этому начался российско-украинский конфликт, подорожали ГСМ, металл и прочие строительные материалы. Из-за всего этого работы у них сильно затянулись, выделенных средств не хватало, строить в срок не получилось. В 2024–2025 годы мы комиссионно все рассмотрели, определили сметную стоимость и пересмотрели цены на оставшуюся часть работ. Кроме того, поскольку эти компании не справлялись, мы привлекли дополнительных подрядчиков», — объяснил министр.

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По его словам, в 2026 году проведена интенсивная работа и к концу августа было завершено строительство 135 километров дороги. Оставшийся участок сейчас Минтранс достраивает своими силами.

«Осталось заасфальтировать 6 километров, мы их как раз завершаем. Пока погода хорошая держится, думаю, мы полностью уложим асфальт. По сути, этот участок и был самым проблемным, который не могли закончить на протяжении многих лет», — отметил глава Минтранса.

Также он рассказал о строительстве следующего участка дороги. Министр напомнил, что осенью прошлого года был определен подрядчик и начаты работы со 141-го километра дороги до 220-го километра.

«В этом году на участке в сторону Каракола завершили 32 километра асфальта. В следующем году, до конца строительного сезона, мы полностью доведем асфальт до самого Каракола. Таким образом, трасса Балыкчи — Боконбаево — Каракол будет полностью завершена в следующем году», — отметил Талантбек Солтобаев.

Напомним, реконструкцию 141,64 километра автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол начали в 2021 году. Трассу расширяют до четырех полос. Минтранс обещал завершить дорогу к 30 июня 2025 года, а затем — к 30 августа 2026-го.



