На Иссык-Куле запечатлели необычное передвижение диких животных

На территории одного из государственных природных заповедников Иссык-Кульской области на видео запечатлели необычное поведение диких животных.

На кадрах видно, как группы архаров и горных козлов и коз, выстроившись друг за другом в своеобразную цепочку, поднимаются по горному ущелью.

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Это зрелище еще раз подчеркивает важность работы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора по охране природы, сохранению биологического разнообразия и созданию безопасных условий для обитания диких животных.

Государственные природные заповедники играют особую роль в сохранении естественной среды обитания диких животных, обеспечивая условия для их свободного размножения и существования.

Свободное и спокойное передвижение животных в естественной среде является одним из важных показателей устойчивости экосистемы и сохранения природного баланса.