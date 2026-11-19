В одном из природных заповедников Иссык-Кульской области замечено, что архары свободно передвигаются в естественной среде обитания и приближаются к местам проживания людей.

Во время обхода территории один из лесников снял на видео крупного архара, находившегося у берега водоема. Заметив человека, дикое животное сразу убежало в сторону гор.

В то же время в этом же районе другой архар подошел вплотную к дому лесника и спокойно находился среди домашних животных, не проявляя беспокойства.

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Подобные случаи свидетельствуют о том, что дикие животные обитают в естественной среде и свободно передвигаются по своей территории.

В последние годы благодаря проводимой работе по охране диких животных, сохранению мест их обитания и увеличению биологического разнообразия наблюдается естественная тенденция к росту численности архаров и горных баранов.

Следует отметить, что увеличение популяции диких животных является важным показателем эффективности природоохранных мероприятий, устойчивости экосистемы и сохранения экологического баланса.