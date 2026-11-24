В Кыргызстане предлагают разрешить проведение земельной амнистии в отношении участков с индивидуальными жилыми домами, построенными в рекреационной зоне Иссык-Куля. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Инициатором выступил депутат Жогорку Кенеша Нурланбек Сыдыгалиев. Документ предусматривает внесение изменений в законы «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» и «О регулировании земельно-правовых отношений».

Согласно действующему законодательству, на расстоянии менее 100 метров от озера Иссык-Куль запрещено капитальное строительство. Кроме того, в пределах 500 метров от берега запрещены строительство и эксплуатация объектов, за исключением рекреационных.

Однако, как отмечается в справке-обосновании, в рекреационной зоне уже имеются земельные участки с индивидуальными жилыми домами, правовой статус которых остается неурегулированным.

Законопроектом предлагается установить, что действующие ограничения на строительство в прибрежной зоне не должны автоматически становиться основанием для отказа в рассмотрении вопроса об оформлении прав на такие участки.

Под действие предлагаемых изменений могут подпасть участки, на которых индивидуальные жилые дома были возведены до вступления нового закона в силу.

Для этого предлагается дополнить перечень объектов земельной амнистии соответствующей категорией земельных участков.

При этом речь не идет об автоматической легализации всех построек. Каждый случай должен рассматриваться в соответствии с порядком проведения земельной амнистии, установленным кабинетом министров.

В справке-обосновании подчеркивается, что предлагаемые изменения не отменяют экологические требования и ограничения, направленные на охрану озера Иссык-Куль.

Разработчик считает, что принятие законопроекта позволит урегулировать земельные споры, снизить правовую неопределенность и создать условия для надлежащего оформления прав граждан на участки с ранее построенными жилыми домами.