Военная прокуратура Ошского гарнизона совместно с Главным управлением Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики выявила факт изготовления и выдачи поддельных пропусков для въезда в пограничную зону «Иркештам».

В частности, установлено, что отдельные военнослужащие одной из воинских частей Погранслужбы систематически изготавливали и выдавали гражданам поддельные пропуска за денежное вознаграждение в размере от 1 тысячи до 4 тысяч сомов.

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По данному факту Военная прокуратура Ошского гарнизона возбудила уголовное дело по статьям 209 (мошенничество) и 379 (подделка документов) УК КР. В ходе расследования двое военнослужащих задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление других должностных лиц, причастных к данному факту.