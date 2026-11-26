В Кыргызстане система электронной очереди на таможне, внедренная в 2025 году, не смогла полноценно заработать. Об этом начальник отдела технической поддержки информационных систем Государственной таможенной службы Калыбек Акматов сообщил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, ведомство признает проблемы с внедрением системы, которая должна была избавить граждан и предпринимателей от длительного ожидания при таможенном оформлении.

«Мы в прошлом году внедрили систему электронной очереди. Но должны признать, что не смогли обеспечить ее полноценную работу. Однако мы от нее не отказались и продолжаем над ней работать», — заявил Калыбек Акматов.

Он сообщил, что в настоящее время специалисты готовят обновленную версию электронной очереди. Ее планируют запустить в ближайшее время.

Предполагается, что граждане смогут получать номер очереди через специальное приложение или терминал, а затем отслеживать на электронном табло время своего обслуживания и прохождения таможенных процедур.

Тема возникла после обращения одного из радиослушателей, который пожаловался на проблемы при оформлении электромобилей на таможенном терминале в Канте. По его словам, родственник несколько дней подряд приезжал на таможню ранним утром, однако не мог дождаться своей очереди.

Мужчина рассказал, что родственнику пришлось обращаться за помощью через знакомых, поскольку обычным способом пройти оформление не удавалось.

В ответ представитель ГТС признал, что увеличение количества ввозимых автомобилей создает дополнительную нагрузку на таможенную инфраструктуру.

По его словам, в Канте предусмотрена территория площадью около 40 гектаров для таможенного оформления, однако даже этих мощностей может оказаться недостаточно при увеличении транспортного потока.

Для разгрузки существующих терминалов уже открыт дополнительный объект таможенного оформления в районе международного аэропорта «Манас».

Калыбек Акматов заверил, что внедрение новой электронной очереди должно сделать процесс более прозрачным и исключить необходимость обращения к знакомым для ускорения прохождения процедур.

При этом точную дату запуска обновленной системы он не назвал.