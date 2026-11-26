Министерство обороны Кыргызстана выступило с официальным заявлением в связи с публикациями в социальных сетях о кадровых решениях, денежном обеспечении военнослужащих и состоянии военной авиации. Ведомство подробно прокомментировало ситуацию вокруг капитана запаса Азимканова, который был уволен с военной службы.

По информации министерства, летом 2025 года Азимканов по собственному желанию подал рапорт о направлении на обучение в Военно-воздушную академию Министерства обороны России для повышения квалификации.

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Его кандидатуру рассмотрела Высшая аттестационная комиссия Минобороны Кыргызстана, после чего было принято положительное решение и издан соответствующий приказ. Обучение началось в сентябре 2025 года. Однако спустя три недели Азимканов, сославшись на тяжелое материальное положение, подал рапорт с просьбой отозвать его из учебного заведения.

9 октября 2025 года на основании его обращения был издан приказ об отзыве с обучения.

После возвращения, как утверждает ведомство, военнослужащего с его согласия назначили на другую должность, соответствующую направлению подготовки.

В дальнейшем, по версии Министерства обороны, Азимканов неоднократно нарушал воинскую дисциплину, в том числе отсутствовал на службе без уважительных причин.

По данным ведомства, материалы служебных расследований передавались в военную прокуратуру. В результате судебных разбирательств к Азимканову четыре раза применялся административный арест.

Кроме того, в отношении него неоднократно применялись дисциплинарные взыскания.

20 мая 2026 года после проведения служебных расследований Азимканова представили к увольнению с военной службы по отрицательным мотивам.

8 июля 2026 года приказом министра обороны № 81 он был уволен в запас по дискредитирующим основаниям.

Отдельно Минобороны прокомментировало вопрос денежного обеспечения военнослужащего.

По данным ведомства, во время обучения и нахождения в распоряжении Министерства обороны Азимканову выплатили 168 тысяч 900 сомов.

После возвращения из академии и назначения на другую должность за период прохождения службы ему перечислили еще 438 тысяч 967 сомов.

Таким образом, общая сумма денежного обеспечения, выплаченного Азимканову за указанные периоды, составила 607 тысяч 867 сомов.

Кроме того, на приобретение авиабилета для направления на обучение Министерство обороны потратило 33 тысячи 903 сома.

В ведомстве уточнили, что российским учебным заведением предусматривалась стипендия до 45 тысяч рублей в месяц. Однако Азимканов не завершил полный месяц обучения и покинул академию по собственному заявлению, поэтому предусмотренная сумма была выплачена не полностью.

В Министерстве обороны также сообщили, что по обращению отца Азимканова была организована встреча с министром обороны и руководителями профильных подразделений, на которой семье предоставили разъяснения.

При этом родственники бывшего военнослужащего продолжают публиковать в социальных сетях обращения и заявления, касающиеся кадровых решений, прохождения службы и денежных выплат.

Минобороны подчеркнуло, что уважает право граждан на обращение и выражение собственного мнения. Вместе с тем ведомство предупредило о возможности обращения в компетентные органы в случае распространения заведомо недостоверной информации, наносящей ущерб его законным интересам и деловой репутации.

В настоящее время по обращению Азимканова продолжается судебное разбирательство.

Министерство обороны заявило, что дождется вступившего в законную силу решения суда, после чего при необходимости представит дополнительные разъяснения.

Ведомство призвало не делать окончательных выводов до завершения судебного процесса и подчеркнуло, что оценка обстоятельств должна основываться на официальных документах и решениях компетентных органов.

Позиция самого Азимканова по изложенным министерством обстоятельствам в данном заявлении не приводится.