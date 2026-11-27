В Казахстане блогеров и туристов призвали отказаться от запуска дронов в местах скопления фламинго. Шум беспилотников пугает птиц и может заставить их покинуть привычные территории. Об этом сообщил Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.

Ведомство опубликовало обращение в связи с прилетом фламинго в Устюртский государственный природный заповедник. В комитете отметили, что использование дронов ради эффектных кадров мешает птицам кормиться и отдыхать.

«Систематическое беспокойство птиц может привести к тому, что в следующем сезоне они не вернутся на эту территорию», — предупредили в ведомстве.

Комитет призвал блогеров, фотографов, видеооператоров и туристов соблюдать природоохранные требования и беречь покой диких птиц.

Отметим, что в Кыргызстане орнитологи документировали редкие залеты и зимовки небольших групп на Иссык-Куле. В частности, птиц наблюдали на незамерзающих мелководьях возле села Кызыл-Суу.