На границе Кыргызстана обнаружили пробелы в радиационном контроле

В Кыргызстане предлагают усилить радиационный контроль на государственной границе. Как выяснилось, действующая система не обеспечивает централизованный сбор информации о результатах проверок, что затрудняет оценку радиационных рисков. Соответствующий проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменения в положение о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска, действующее с 2011 года.

В справке-обосновании разработчики отмечают, что сегодня таможенные и пограничные органы не предоставляют Минприроды систематизированные сведения о работе систем радиационного контроля.

Информация фиксируется во внутренних журналах непосредственно на пунктах пропуска, однако ее регулярное обобщение и передача регулирующему органу не предусмотрены.

«Отсутствие сводных данных не позволяет осуществлять оценку реальной радиационной нагрузки на пункты пропуска и приграничные территории, затрудняет прогнозирование радиационных рисков и своевременное реагирование на угрозы», — говорится в справке-обосновании.

Разработчики также указывают, что такая ситуация снижает эффективность государственного надзора за радиационной безопасностью.

Сейчас углубленные радиационные обследования и экспертизы проводят представители органов по чрезвычайным ситуациям и здравоохранению. При этом Минприроды, несмотря на полномочия в сфере регулирования радиационной безопасности, не включено в перечень участников таких проверок.

Законопроектом предлагается устранить этот пробел и закрепить обязательное участие представителей Минприроды в углубленных радиационных обследованиях на границе.

Еще одно предлагаемое изменение — введение обязательной ежеквартальной отчетности. Таможенные и пограничные органы должны будут не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять Минприроды сводную информацию о результатах радиационного контроля.

В отчетах предполагается отражать количество проверок, сведения об объектах, вызвавших срабатывание систем радиационного контроля, и техническое состояние оборудования.

Информация должна охватывать как пункты пропуска, оборудованные стационарными системами радиационного контроля, так и пункты без такого оборудования.

В министерстве рассчитывают, что это позволит выявлять проблемные участки границы, оценивать эффективность оборудования и своевременно принимать решения об усилении контроля.

При этом разработчики утверждают, что новая отчетность не потребует дополнительных сложных расчетов, поскольку необходимые сведения уже фиксируются в первичных журналах.