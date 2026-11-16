Эстония намерена закрыть все пограничные переходы с Россией с 1 декабря

Эстония планирует закрыть все пограничные переходы с Россией с 1 декабря 2026 года. Об этом заявил глава МИД Маргус Цахкна.

По его словам, эта мера должна «сократить возможности России по проведению враждебных действий в Эстонии и укрепить усилия по предотвращению обхода санкций».

«Эстония закроет все пограничные переходы на границе с Россией с 1 декабря», — написал Маргус Цахкна в своем аккаунте в Х.

В качестве причины глава внешнеполитического ведомства назвал инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, ответственность за который Таллин возложил на Москву. В ночь на 14 ноября расположенное в Виимси здание компании, производящей беспилотники и электрооптические системы разведки и наблюдения, пытались поджечь.

По делу задержаны восемь подозреваемых, все они граждане Латвии. При этом власти Эстонии заявили, что, по данным эстонской контрразведки, за инцидентом стояли российские спецслужбы.