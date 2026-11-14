Узбекистан и Казахстан обсуждают возможность взаимного въезда граждан по ID

Узбекистан и Казахстан обсудили возможность упрощения взаимных поездок граждан, включая пересечение государственной границы по ID-картам, а также условия въезда по электронной системе QazETA.

Переговоры провели заместитель министра иностранных дел РУз Олимжон Абдуллаев и посол Казахстана Ералы Тугжанов.

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Стороны рассмотрели вопросы защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана, облегчения взаимных поездок и устранения препятствий при пересечении государственных границ.

Отдельное внимание уделено возможности предоставления гражданам Узбекистана определенных преференций в рамках вводимой Казахстаном системы электронного разрешения на въезд QazETA.

Заявлено, что Казахстан может предоставить преференции узбекистанцам в рамках вводимой в РК системы электронного разрешения на въезд QazETA.

Ранее стало известно, что Казахстан планирует внедрить платные электронные разрешения на въезд для иностранцев, которым не требуется виза. Сообщалось, что с 1 ноября QazETA должна была стать обязательной для прибывающих самолетами, а затем требование планировалось распространить на тех, кто въезжает автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Стоимость оформления QazETA заранее может составить около 3 тысяч 900 тенге (7,3 евро), а при оформлении на границе — 7 тысяч 800 тенге (14,6 евро).

QazETA — это государственная цифровая платформа, созданная в РК для иностранцев. Главная цель — собрать в одном месте («единое окно») разные миграционные и сопутствующие услуги, чтобы иностранцам было удобнее взаимодействовать с госорганами страны: от самого въезда до повседневных дел. Проект запустили в пилотном режиме, и внедрение идет поэтапно.