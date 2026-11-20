С начала 2026 года на границе Кыргызстана и Узбекистана не произошло ни одного пограничного инцидента или конфликта. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По их данным, возникающие вопросы пограничники двух стран оперативно решают на местах благодаря постоянному взаимодействию.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Председатель ГПС Кыргызстана Данияр Сатимов

Итоги совместной работы за десять месяцев обсудили сегодня в Оше на восьмом заседании Военного совета пограничных ведомств двух государств. Во встрече участвовали председатель ГПС КР Данияр Сатимов и командующий Пограничными войсками Службы государственной безопасности РУз Салимжон Хусанов.

За этот период на кыргызско-узбекской границе зарегистрировали более 18 миллионов пересечений людьми и пропустили 965 тысяч транспортных средств.

Салимжон Хусанов отметил увеличение пассажирского и грузового потоков, а также открытие новых пунктов пропуска.

Стороны обсудили борьбу с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной преступностью. Отдельное внимание уделили угрозам, связанным с противоправным использованием беспилотников и искусственного интеллекта.

Данияр Сатимов подчеркнул, что для обеспечения безопасности необходимо совершенствовать обмен информацией, согласовывать действия и проводить совместные мероприятия.

При поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке также прошла региональная встреча. Ее участники обсудили правила поведения пограничников на границе и меры по предупреждению инцидентов.

По итогам заседания стороны подписали протокол, закрепив договоренности и основные направления дальнейшего сотрудничества.