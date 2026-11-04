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Минсельхоз просит Россельхознадзор возобновить сертификацию предприятий КР

21:20, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Москве состоялась встреча директора службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Минсельхозе Адилета Сотовалдиева с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

По данным ведомства, одним из ключевых вопросов встречи стало возобновление сертификации предприятий Кыргызской Республики для поставок продукции на рынок Российской Федерации. Стороны обсудили дальнейшие шаги в данном направлении, а также вопросы взаимодействия компетентных ведомств, направленные на обеспечение доступа кыргызстанской продукции на российский рынок.

Кроме того, рассмотрены вопросы ветеринарного контроля, укрепления двустороннего сотрудничества, поставок российских ветеринарных лекарственных средств и иммунобиологических препаратов для профилактики болезней животных, а также научного и консультативного сопровождения их применения.

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