Сейчас в республике работают 49 торгово-логистических центров. Девять из них открылись в 2026 году, сообщает Минводсельхоз.

В ведомстве отмечают, что большое внимание уделяется созданию условий для хранения сельскохозяйственной продукции и ее дальнейшего экспорта.

Общая площадь объектов составляет 32 тысячи 196,89 квадратного метра, а вместимость овощехранилищ — 171 тысяча 938 тонн.

Развитие такой инфраструктуры позволяет сокращать потери урожая, сохранять качество продукции и создавать дополнительные возможности для выхода фермеров на внутренние и внешние рынки.