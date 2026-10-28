Фитосанитарную лабораторию построят в Бишкеке для выхода на международный рынок

В Кыргызстане в 2027 году планируют начать строительство крупной современной фитосанитарной лаборатории. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления ветеринарно-санитарной безопасности Службы ветеринарного и фитосанитарного надзора Тилек Табалдиев.

По его словам, в этом году специалисты из Китая посетили Кыргызстан, обследовали площадку и представили модель будущей лаборатории. Сейчас китайская сторона проводит внутренние процедуры, связанные с тендером и согласованием отдельных вопросов для реализации соглашения.

«Для строительства выделен и подготовлен земельный участок площадью более одного гектара по улице Фрунзе. Для чего нужна новая лаборатория? Действующие ветеринарные и фитосанитарные лаборатории построены еще в советское время. Их площади, мощности и технические возможности не позволяют устанавливать современное оборудование и расширять области аккредитации.

Кроме того, из-за расширения городов действующие лаборатории оказались практически в их центральной части. Сейчас пытаемся выводить их за город. Новое здание будет построено с учетом новых требований, чтобы выйти на международный рынок с учетом китайских требований. Дело в том, что китайские требования немного жестче некоторых международных», — сказал Тилек Табалдиев.

Он добавил, что в новой лаборатории предусмотрены два направления работы — ветеринарные и фитосанитарные исследования. Лабораторные блоки будут включать подразделения по исследованию как болезней животных, так и безопасности пищевой продукции.