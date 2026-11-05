В Кыргызстане частным ветеринарам хотят платить зарплату из госбюджета

С 1 января 2027 года частным ветеринарам предлагается выплачивать зарплату из госбюджета. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления животноводства и ветеринарии Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мыктыбек Каландаров.

По его словам, соответствующий проект разрабатывается по поручению президента.

Мера должна улучшить качество ветеринарных услуг и стабилизировать эпизоотическую обстановку. Зарплата из бюджета также должна обеспечить качественное выполнение госзаданий, в том числе по идентификации животных.