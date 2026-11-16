В парламенте подвергли критике нового замглавы Минсельхоза. Об этом было заявлено на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша.

Депутаты Алишер Козуев, Кубанычбек Самаков отметили, что недавно назначенный на пост заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — директор Службы водных ресурсов Бактыбек Анаркулов не компетентен и не может ответить на вопросы членов комитета.

«Главу Минсельхоза мы не видим на нашем комитете из-за занятости. Мы идем навстречу, но можно же его заместителям хотя бы хорошо подготовиться к заседанию. Да, понимаю, что глава Службы водных ресурсов был назначен один месяц назад, но все равно было же время подготовиться. А сейчас мы так и не смогли получить ответы на наши вопросы. Не то, что на специфические, а на самые простые. Просим довести ситуацию до министра», — добавил Кубанычбек Самаков.

Алишера Козуева тоже возмутили ответы главы службы не по теме.

«Я задаю один вопрос, а вы мне совсем о другом говорите. Мы просто не можем получить ответы на наши вопросы. Просьба готовиться к нашему комитету более тщательно», — призвал он.

На комитете рассматривают вопрос о состоянии обеспечения населенных пунктов питьевой водой и объектов очистных сооружений Кыргызской Республики.