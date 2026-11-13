В зимнем приеме абитуриентов примут участие 20 вузов

В зимнем приеме абитуриентов примут участие 20 высших учебных заведений. Об этом сообщило Министерство науки, высшего образования и инноваций.

Набор будут вести только на платные места, оставшиеся вакантными после летней приемной кампании.

Общереспубликанское тестирование для зимнего приема запланировано на 20-22 ноября. На него зарегистрировалось более 1,4 тысячи человек.

Прием в учебные заведения дважды в год в республике ввели в 2022 году для расширения доступа к высшему образованию. Однако большого спроса зимой нет.

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В 2022-м в зимнем ОРТ участвовали 1 тысяча 260 абитуриентов, в 2023 году — 902, в 2024-м — и вовсе 757. Не все из них смогли преодолеть порог в 110 баллов, необходимый для поступления.

В 2024 году около 30 вузов выделили для зимнего набора 6,8 тысячи мест. По результатам четырех туров зачислили 378 абитуриентов.

Для сравнения: летом в вузы Кыргызстана на 2024/25 учебный год поступили почти 30 тысяч абитуриентов.