В здании со шпилем в Бишкеке состоялась встреча представителей Министерства науки, высшего образования и инноваций со студентами и преподавателями Международного университета Кыргызской Республики.

Обсуждали передачу помещений в управление ведомства и возможное освобождение здания. Студенты выступили против решения министерства и заявили, что в этих аудиториях проходят занятия, а их освобождение уже сказалось на учебном процессе.

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От Миннауки на встречу пришли начальник управления высшего и среднего профессионального образования Айнура Исираилова и начальник управления права Бектур Ибрагимов. Студенты и преподаватели задавали представителям ведомства вопросы о том, почему министерство считает, что в блоке со шпилем не проходят занятия.

Бектур Ибрагимов объяснил, что Министерство науки намерено освободить помещения от частных организаций, чтобы использовать их для образовательных целей.

«По поводу ГЧП тоже большой вопрос. Я не специалист в этой области. Как они создавали ГЧП, как проводили эту работу, я не в курсе», — добавил он.

Представитель ведомства подчеркнул, что речи о переезде министерства нет.

«В прошлом году в этом здании практически не было студентов. Они начали заниматься в блоке со шпилем только в этом году, когда на повестке дня появился вопрос о передаче здания на баланс Миннауки. Тогда студенты и активизировались. А в прошлом году, насколько я помню, занятий здесь практически не было», — озвучил он.

Позиция университета и протест студентов

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С позицией министерства не согласились преподаватели и студенты. Профессор Толонбек Абдыров заявил, что в блоке со шпилем регулярно проходят занятия, причем там учатся не только студенты Политехнического колледжа, но и учащиеся основного корпуса МУКР.

Он рассказал, что преподавал в одной из аудиторий практически каждый день. После требования освободить помещения ему изменили расписание.

« Если раньше у меня каждый день были пары с 8.00-9.00, то сейчас занятия проходят три-четыре раза в неделю, причем по четным и нечетным неделям. Это сокращение. Толонбек Абдыров

По его словам, в некоторых аудиториях занимаются большие потоки — по 120-130 человек.

Профессор отметил, что МУКР развивал модель «Университет 4.0», объединяющую образование, науку и бизнес. Для этого привлекали частных партнеров, которые вместе с вузом вкладывали средства в развитие площадки.

«Когда мы приглашали партнеров, то говорили, что новая модель должна работать. Мы рассчитывали, что все это будет развиваться. Теперь вся эта схема ломается», — подчеркнул Толонбек Абдыров.

Он добавил, что в здании также развивали стартап-проекты. Освобождение помещений может повлиять и на эту работу, считает преподаватель.

С утверждением министерства о том, что в блоке со шпилем не проводят занятия, не согласились и студенты вуза. Один из них заявил на встрече, что туда регулярно приходят студенты разных подразделений университета.

«Тут много студентов учится, не только Политехнический колледж. Сюда приходят и студенты основного корпуса МУКР. Здесь есть аудитории, на втором этаже тоже проходят занятия. Это не просто коворкинг — здесь каждый день учатся студенты», — сказал он.

Напомним, на этой неделе студенты МУКР пожаловались в социальных сетях на сокращение учебных часов после решения о передаче здания со шпилем в центре Бишкека. В ответ на это в Министерстве науки сообщили, что в строении не проводят занятия, а помещения в нем используют частные организации.

«Все образовательные организации сохраняют свои помещения и продолжают работу в привычном режиме. Единственное изменение — размещение Министерства науки, высшего образования и инноваций в одном из блоков здания», — поделились там.

Но если верить словам Бектура Ибрагимова, то по итогу министерство не будет занимать «Шпиль», а часть помещений освободят для того, чтобы в них проводили занятия для студентов.