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24.kg

Более 1,4 тысячи абитуриентов зарегистрировались на зимнее ОРТ

16:06, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

На Общереспубликанское тестирование (ОРТ) для зимнего приема зарегистрировались 1 тысяча 453 абитуриента. Об этом сообщает Центр оценки в образовании и методов обучения.

По его данным, около 990 человек намерены сдавать тест в Бишкеке, более 460 — в Оше.

Предварительные сроки ОРТ — 20–22 ноября. Для абитуриентов, не успевших зарегистрироваться, 19 ноября будет проведена дополнительная регистрация.

Зимний прием в вузы КР проводится только на вакантные контрактные места.

К сдаче ОРТ не допускаются выпускники 2027-го (учащиеся 11-х классов школ или выпускных (последних) курсов техникумов, колледжей) и студенты высших учебных заведений.

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