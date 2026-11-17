От биотехнологий до аутизма: шесть проектов вузов Кыргызстана получат гранты
Шесть проектов отобрали для финансирования по итогам второго раунда конкурса Академического инновационного фонда (АИФ).
По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций, конкурс проводят в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании». Его цель в повышении качества высшего образования и научных исследований, укреплении их связи с потребностями рынка труда.
По результатам отбора заявок победителями стали следующие проекты:
- «Международная инициатива по аутизму: исследования Кыргызстан — Швеция, цифровой скрининг и инклюзивное образование» (Международный университет «Ала-Тоо»);
- «Разработка инновационного комплекса переработки брендовых сортов риса Кыргызстана с сохранением традиционных показателей качества» (Джалал-Абадский государственный университет);
- Учебно-практическая лаборатория «Центр компетенций по биомедицинской инженерии» (Кыргызский государственный технический университет);
- «AgriTech Innovation Hub: Инновационный центр обучения и исследований в области биотехнологии животноводства» (Кыргызский национальный аграрный университет);
- Национальная платформа базы данных социологических исследований «МАКАМ» (Бишкекский государственный университет);
- «Безотходная переработка абрикосовой косточки (Баткен)» (Кыргызский государственный технический университет).
Напомним, общий бюджет АИФ составляет 4 миллиона долларов. Размер одного гранта не превышает 200 тысяч долларов, максимальный срок реализации проекта — три года. Гранты позволяют приобретать учебное и исследовательское оборудование, программное обеспечение и цифровые ресурсы, проводить научные исследования, развивать совместные программы с партнерами и повышать квалификацию преподавателей и сотрудников вузов.