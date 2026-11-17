Шесть проектов отобрали для финансирования по итогам второго раунда конкурса Академического инновационного фонда (АИФ).

По данным Министерства науки, высшего образования и инноваций, конкурс проводят в рамках проекта «Качество и инновации в высшем образовании». Его цель в повышении качества высшего образования и научных исследований, укреплении их связи с потребностями рынка труда.

По результатам отбора заявок победителями стали следующие проекты:

«Международная инициатива по аутизму: исследования Кыргызстан — Швеция, цифровой скрининг и инклюзивное образование» (Международный университет «Ала-Тоо»);

«Разработка инновационного комплекса переработки брендовых сортов риса Кыргызстана с сохранением традиционных показателей качества» (Джалал-Абадский государственный университет);

Учебно-практическая лаборатория «Центр компетенций по биомедицинской инженерии» (Кыргызский государственный технический университет);

«AgriTech Innovation Hub: Инновационный центр обучения и исследований в области биотехнологии животноводства» (Кыргызский национальный аграрный университет);

Национальная платформа базы данных социологических исследований «МАКАМ» (Бишкекский государственный университет);

«Безотходная переработка абрикосовой косточки (Баткен)» (Кыргызский государственный технический университет).

Напомним, общий бюджет АИФ составляет 4 миллиона долларов. Размер одного гранта не превышает 200 тысяч долларов, максимальный срок реализации проекта — три года. Гранты позволяют приобретать учебное и исследовательское оборудование, программное обеспечение и цифровые ресурсы, проводить научные исследования, развивать совместные программы с партнерами и повышать квалификацию преподавателей и сотрудников вузов.