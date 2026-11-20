Завтра, 21 ноября, — последний день проведения Общереспубликанского тестирования (ОРТ) в рамках зимнего приема в вузы. Об этом сообщил Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

По его данным, абитуриенты, которые прошли регистрацию на ОРТ, но по каким-либо причинам не смогли принять участие в тестировании 20 ноября, обязательно должны явиться 21 ноября в тестовые центры.

Тестирование проводится:

в главном корпусе Бишкекского государственного университета;

в общеобразовательной школе № 42 «Керме-Тоо» в Оше.

В зимнем приеме абитуриентов примут участие 20 вузов.