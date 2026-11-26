Народный артист КР Мирбек Атабеков рассказал о причинах расставания с супругой Мээрим и признался, что социальные сети стали одной из проблем в их семейной жизни. Об этом певец сообщил в интервью Zaman Podcast.

По словам артиста, публичность обоих супругов, активность в социальных сетях и несовпадение рабочих графиков создавали дополнительные сложности в отношениях.

«Когда мы еще жили вместе, социальные сети стали одной из причин разногласий в нашей семье. Для меня это действительно было проблемой. Возможно, у Мээрим было другое видение ситуации, свои переживания и претензии», — рассказал Атабеков.

Певец отметил, что оба супруга были публичными людьми, у каждого имелась собственная аудитория и профессиональные интересы. По его мнению, это иногда приводило к соперничеству.

«Мы оба медийные личности. Получалось как в кыргызской пословице: головы двух баранов в одном казане не сварятся. Между нами возникала конкуренция, в том числе из-за популярности», — пояснил артист.

При этом Атабеков подчеркнул, что не считает правильным возлагать ответственность за расставание исключительно на женщину.

Он признался, что, оглядываясь назад, видит и собственные ошибки. По словам певца, некоторые семейные разногласия можно было разрешить значительно проще, если бы он проявил больше терпения и готовности к компромиссу.

«Когда я смотрю назад, понимаю, что совершил очень много ошибок. Были ситуации, которые можно было решить гораздо легче. В том числе и моя гордость сыграла свою роль», — отметил он.

Отдельно артист затронул тему воспитания детей. У Атабекова трое детей, однако из-за постоянных концертов, гастролей и выступлений ему не всегда удается проводить с ними столько времени, сколько хотелось бы.

По словам певца, основная часть его работы приходится на вечера и выходные — именно тогда, когда дети свободны от учебы.

«Я не могу сказать, что являюсь идеальным отцом. Иногда чувствую, что недостаточно хорошо выполняю свои отцовские обязанности. Мне не хватает времени на детей», — признался он.

После расставания ситуация осложнилась тем, что у обоих родителей собственные рабочие графики, которые не всегда совпадают.

Атабеков рассказал, что дети проводят время с матерью, а во время каникул могут путешествовать с ней. Сам артист хотел бы чаще выезжать с ними на природу и проводить вместе выходные.

Певец также признался, что, несмотря на популярность и успешную музыкальную карьеру, его мечтой остается спокойная семейная жизнь.

Говоря о возможности повторного брака, он отметил, что пока сосредоточен на решении финансовых вопросов, работе и воспитании детей. При этом артист не исключает создания новой семьи в будущем.

Атабеков подчеркнул, что его рассуждения о причинах расставания отражают исключительно его собственный взгляд на произошедшее.